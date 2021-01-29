Ndiaye saha için imzayı attı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Senegal’in Linguere bölgesinde bir futbol sahası yaptıran Ndiaye, bunun yapımı için Avrupalı bir şirketle ortaklık anlaşması imzaladı. FIFA standartlarına uygun sentetik çim şeklinde modern bir sahanın inşasına başlandı.

Saha tamamlandığında Ndiaye’nin başkanı olduğu Jolof Kulübü’nün genç futbolcularına daha iyi koşullarda futbol oynama imkanı sağlayacak.