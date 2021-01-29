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29.01.2021 - 13:11 |

Ndiaye saha için imzayı attı

Fatih Karagümrük takımının formasını giyen Badou Ndiaye, Türkiye’deki futbol kariyerinin yanı sıra ülkesi Senegal’deki çalışmalarını da aksatmıyor. Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen 30 yaşındaki futbolcu, futbol sahası yaptırıyor.

Ndiaye saha için imzayı attı
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Senegal’in Linguere bölgesinde bir futbol sahası yaptıran Ndiaye, bunun yapımı için Avrupalı bir şirketle ortaklık anlaşması imzaladı. FIFA standartlarına uygun sentetik çim şeklinde modern bir sahanın inşasına başlandı.

Saha tamamlandığında Ndiaye’nin başkanı olduğu Jolof Kulübü’nün genç futbolcularına daha iyi koşullarda futbol oynama imkanı sağlayacak.

Ndiaye saha için imzayı attı

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