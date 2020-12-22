"Ne geçmez sakatlıkmış bu Falcao"

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Galatasaray hakeme kızacağına önce kendine kızmalı... Hakemin maçı kötü yönettiği kesin... Ancak Galatasaray’ın kaybetmesinde, verdiği bir kararın etkili olduğunu düşünmüyorum. Üstelik son dakikada Galatasaray lehine verdiği penaltının, penaltı ile ilgisi yoktu. Sadece bir açık faul var, vermediği... O da sonucu etkileyecek bir alanda, yerde ve pozisyonda değil... Maça dönüp bakalım;

-Galatasaray, özellikle ilk yarıda rakip çerçeveyi bir defa bulamayıp “sıfır” çekerek soyunma odasına gitti.

- 90 dakikanın sonunda Galatasaray’ın çerçeveyi bulan tek şutu, Diagne’nin penaltı atışındaki vuruşuydu.

- Karagümrük kalecisi Viviano’nun formaları muhtemelen yıkanmaya bile gitmemiştir. Yere yatmadan maçı bitirdi.

- Bugüne kadar hiç görmedim. Galatasaray tek hava topu kazanamadı... Her topa Karagümrük savunmacıları vurdu.

-Karagümrük sağ ve sol kenarını önlü-arkalı ikişer adamla kapatınca, Galatasaray’ın en büyük hücum gücü olan kenarlara sarkıp orta yapma şansı sıfıra indi.

-Fatih Hoca, Karagümrük’ün kenarlarda ördüğü duvara karşı niye yeni bir oyun şekli geliştiremedi?

- Galatasaray gibi bir takım santradan 15 saniye sonra nasıl olur da gol yer?

- Karagümrük’ün ilk golünde Alpaslan sol kenardan 30 metre geldi, kaleye paralel 20 metrelik bir orta attı. Bu toplara tek bir Galatasaraylı oyuncu niye müdahale edemedi, niye kesemedi?

- Galatasaray’ın kaçırdığı bir gol pozisyonu var mı? Aklınızda Karagümrük kalecisinin kurtardığı bir pozisyon kaldı mı?

-Karagümrük’ün her hızlı atağı Galatasaray kalesinde yeni bir tehlike yarattı. Nerede savunma anlayışı?

- Gol attınız da hakem mi vermedi, penaltınız var da hakem mi çalmadı?

- Bırakın hakemi, bırakın bu modeli ve modası geçmiş alışkanlıkları... Bu maçı Galatasaray kaybetti.

Bu şansı kaçırmayın

Galatasaray’da Oğulcan iki maç oynadı, “tamam” dedik, son maçta kayboldu.

Emre Akbaba, ağır sakatlıklar yaşadı, kabul ama üstünden aylar geçti. O zaman, “Haydi Emre, başla Emre...”

Emre Kılınç gerçekten iyi futbolcu... Ancak halen Sivasspor’daki Emre Kılınç noktasına gelemedi. Gençliğiniz var, yarınlarınız var, Galatasaray gibi bir kulübün formasını giymenin şerefi, gururu, gücü var. Dikkat edin, herkese kısmet olmayacak bu şansı kaçırmayın.

Maça nasıl odaklanabilir ki..

Karagümrük-Galatasaray maçını tribünlerden canlı izleyenlerden dinledim.

Fatih Hoca, daha 10. dakikadan başlayarak hakemle uğraşmaya başlamış.

Hoca hakeme bu kadar odaklanınca, maça nasıl odaklanıyor acaba?

Sarı ve kırmızının asaleti

Galatasaray’ın asil bir “kırmızı”sı var. Göz kamaştıran bir “sarı”sı var. Giydiği formalar niye orijinal renginde, tam Galatasaray’ın asaletini anlatan renkler olmaz da, bu renklerle bu kadar oynarsınız? Son giydiği formada sarı-kırmızı nerede Allah aşkına... Portakal rengi, turuncu bir forma... Buna itirazım var. Galatasaraylı için sarı ile kırmızıdan daha güzel bir renk olur mu?

Anlamadık!

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, kupa maçından sonra kendini eleştiren birine cevap verirken, “Hastalıktan çıktık, yandık vallahi he” diye cevap veriyor. Cevabı anladık da, cümlenin sonundaki “he” ne oluyor, onu anlamadık.

Haftanın golleri

-Vida (Beşiktaş)

-Fredy (Antalya)

-Mevlüt (K.Gümrük)

-Kenan (Gaziantep)

-Djaniny (Trabzon)

- Pelkas (F.Bahçe)

Aklımda kalanlar...

-Rizeli Skoda’nın maçın 50. dakikasında Trabzonspor direğinde patlayan müthiş şutu...

-Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ın penaltıyı çelmesine rağmen, çeldiği topun ağlara gidişi...

-Cumartesi oynanan 4 maçta tam 6 penaltı verilmesi...

-Ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır’ın dazlak kafalı, ince sakallı, sarkık bıyıklı yeni imajı...

- Fenerbahçeli Tisserand’ın penaltı yaptırmaya abone olması...

- Nasıl oldu bilmiyorum, Gaziantep hocası Sumudica’nın sahada sakin kalışı...

-Denizlili Sagal’ın Alanya direğinde patlayan uzaktan kumandalı füzesi...

Notlar... Notlar...

-Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray maçında 10 dakika içinde iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Cezası bitti, hafta içi Ankaragücü erteleme maçında oynadı, bu defa direkt kırmızı kartla atıldı. Bu nasıl profesyonellik böyle...

- Gençlerbirliği’nin genç oyuncusu Gökhan Altıparmak oyuna girdi, inanamazsınız, girişinden 10 saniye sonra atıldı. Acelen ne be kardeşim...

- Gençlerbirliği altyapı oyuncularıyla oynamaya devam ediyor, helal olsun. Özellikle stoperde genç Arda her maç üstüne koya koya gidiyor. Durmak yok, yola devam...

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Her formda oyuncu milli takıma çağrılmaz” dedi. Bu görüşüne sonuna kadar katılıyorum.

- Hafta arası erteleme maçını, hafta sonu Gençlerbirliği maçını izledim. Bakmayın sırlamadaki yerine; Ankaragücü bu ligin en yürekten oynayan takımı...

- Fenerbahçeli Pelkas maçtan sonra “Takım iyi değil” dedi. Bunu biz yazıp, biz söyleyince kötü oluyoruz, maksatlı oluyoruz. Ama şimdi söyleyen bizzat Fenerbahçe’nin kendi oyuncusu... Pelkas da mı maksatlı? Adam sadece gerçeği görüyor ve söylüyor. Darısı Fenerbahçe’yi yönetenlerin başına...

- Fenerbahçe’yi yönetenler, stoperlerin perişan halini gördükçe, “pahalı ve yaşlı” diye bıraktıkları Skrtel’i arıyorlar mı acaba ?

- Galatasaraylı Falcao’ya ne oldu Allah aşkına... Ne geçmez sakatlıkmış bu... Yoksa sakatlık bahane, kış uykusu şahane mi?

- Alanyaspor topa % 80 hakim olduğu Denizli maçını son 20 dakika bir fazla oynamasına rağmen kaybetti. Bu kadar yavaş hücum edersen, Bareiro ve Davidson ile bu kadar top kaybedersen istersen % 100 ile oyna, nafile...

- Antalyaspor 2-0 önde oynarken, Kayseri’nin iki golü VAR’dan döndü, ilginç.

4 dörtlük zafer

Galatasaray kaybetti...Fenerbahçe kaybetti...Alanyaspor kaybetti...Beşiktaş 4 golle kazanıp 12 puanı alınca...Dört dörtlük bir zafer haftasını geride bıraktı.

HAFTANIN...

Şeref kürsüsü: Fatih (K.Gümrük)Şeref kürsüsü: Fatih (K.Gümrük)Takımı: Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş, Hatayspor, SivassporTeknik direktörü: Şenol Can (K.Gümrük), Sumudica (Gaziantep), Sergen Yalçın (Beşiktaş), Ömer Erdoğan (Hatay), Rıza Çalımbay (Sivas)Haftanın futbolcusu: Ramazan, Koray, Balkovec, Alparslan, Biglia, Alassane Ndao (K.Gümrük), Olkowski, Maxim (Gaziantep), Murat Yıldırım (G.Birliği), Pablo Santos, Diouf (Hatayspor), Adem Büyük, Acguah (Malatya), Mustafa Yumlu, Cenk Gönen, Diego Lopes (Denizli), Rıdvan Yılmaz, Aboubakar, Mensah, Josef (Beşiktaş), Fredy (Antalya), Fayçal Fajr (Sivas), Henrique (Kayseri)

Haftanın iyileri

-G.Saray forvetlerine tek hava topu vermeyen Karagümrük’ün genç stoperi Fatih...

- Taktik anlayışı ve saha dizilişiyle Galatasaray’ın kanat ataklarına izin vermeyen Karagümrük...

-Takıma ve takım oyununa imzasını atan Gaziantep’in hocası Sumudica...

- Ligin acemisi değil, 40 yıllık gediklisi gibi oynayan Hatayspor...

- Ankara’da duvar gibi sağlam iki kaleci: A.Gücü’nde Friedrich, G.Birliği’nde Nordfeldt...

-Denizlili Rodellega’nın müthiş frikiği ile Alanya kalecisi Marafona’nın mükemmel kurtarışı...

- Hoş geldin Cenk Gönen... Denizli kalecisi süper oyunu ile “Ben buradayım” dedi.

-Vida... Vida... Vida... Ne gol attın be Vida...

Haftanın kötüleri

- Galatasaray’ın kazandığı penaltıda devreye girmeyen VAR hakemi Zorbay Küçük...

- Karagümrük karşısında ilk yarıdaki “sıfır” oyunu ile Galatasaray...

- Orantısız tepki göstererek cezasını arttırma riskine giren Fatih Terim...

-Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe’nin penaltılara abone stoperi Tisserand...

- Bir maça taraflı bakmaktan bir türlü kurtulamayan yazarlar, yorumcular...

- Ayaklarındaki her topu çalım illetinden rakibe kaptıran Alanyalı Davidson ve Bareiro...

Ligin en iyisi BEŞİKTAŞ

Süper Lig’in en iyi orta alanı Beşiktaş’ta... Bunu Erzurum maçıyla ilgili değil, genel anlamda söylüyorum.

Kenarlarda Ghezzal ile N’Koudou var. Hızlılar, becerikliler.

Göbekteki üçlü müthiş; Atiba, Mensah, Josef...

Birlikte gidip, birlikte dönüyorlar.

Çok hızlı çıkıyorlar.

Hiçbir hücumda az adamla değiller.

Hızlı dönüyorlar, savunmada eksik kalmıyorlar.

Hep birlikte, “ailece” oynuyorlar.

Baksanıza, penaltıyı alan takımın sağ beki, yılın golünü atan stoperi...

12 dakikada 4 golü, amatör takıma bile zor atarsınız.

Ayrıca bu Rıdvan Yılmaz’a dikkat... Türkiye hücumda çok becerikli, savunmada güvenli bir sol bek kazanıyor.

Bu görüntü ile ligin en iyisi Beşiktaş...

Herkesi kovarlar yine kalırlar

Saffet Sancaklı, TBMM’de bütçe konuşmaları sırasında, kulüp başkanlarını eleştirip, “Bu mahallede olmayacaklar” dedi. Sevgili Saffet kardeşim, keşke haklı çıksan... Bu mahalleden seni, beni, herkesi kovarlar, gene kendileri kalırlar.

Sınır tanımayan yaratıcılık

Aradan epey zaman geçti ama Trabzon yerel medyasının sınır tanımayan yaratıcılığını anlatmak adına yazmalıyım. Trabzonspor kupada elendikten sonra yerel gazetelerin manşetlerine baktım.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Başarısızlığı hissedersem, bir dakika görevde durmam” demişti. Son Nokta Gazetesi bundan esinlenmiş, Cahit Sıtkı Tarancı’nın unutulmaz şiiri, “Haydi Abbas”tan alıntı yapıp, “Vakit tamam, Haydi Başkan” başlığını atıp, altını da, “Ligde yokuz, kupada yokuz, daha neyi bekliyoruz?” diye doldurmuş.

Trabzonspor’un Adana Demirspor’a elendiği maçta iki golünü Vitor Hugo atmıştı. Karadeniz Gazetesi de ünlü yazar Victor Hugo’nun edebiyat şaheseri, “Sefiller” romanından etkilenip, “Sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı” başlığını kullanmış.

Trabzon yerel medyası; sertler, acımasızlar ama sınır tanımayan yaratıcılığa sahipler...

Bu kafa!

- Bankalarla yapılan anlaşmalara göre kulüplerin 2023-24 gelirlerinin kayıtsız şartsız % 50’sini bankalar alacak. Yani felaket kapıda...

- Milli takım küme düştü.

- Şampiyonlar Ligi’ne elemesiz gitme hayal oldu.

- Kulüpler ekonomik olarak battı.

-Hala varsa-yoksa hakem...

- ‘Bu kafa’ bizi felakete götürüyor.

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri