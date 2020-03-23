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23.03.2020 - 13:18 |

NEC Nijmegen, Fenerbahçe'den 750 bin euro bekliyor!

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kaynaklanan 750 bin euroluk taksidi, NEC Nijmegen kulübüne henüz ödemediğini bildirdi.

NEC Nijmegen, Fenerbahçe'den 750 bin euro bekliyor!

Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübünden Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis ücretinin bir bölümünün henüz ödenmediği öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında Phillip Cocu döneminde sarı-lacivertli ekibe kazandırılmıştı.

Hollanda basınındaki haberde yaklaşık 1.5 milyon euroluk bonservis bedeli olan oyuncu için ilk taksidin ödendiği ancak ikincisinin yatmadığı belirtilirken ödenmeyen bu miktar 750 bin euro olarak belirtildi. Bu paranın ödenmemesinin kulübün yaşadığı mali sıkıntıda etkisi olduğunun NEC Nijmegen Kulüp direktörü Wilco van Schaik tarafından dile getirildiğine işaret edildi.

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntıda bu durumun da etkisi olduğu belirtilirken, "NEC Nijmegen hala transfer parasının önemli bir bölümünü bekliyor. Türk kulübünün 750 bin euro göndermesi gerekiyor" denildi.

NEC Nijmegen kulüp direktörü Wilco van Schaik, dört ay önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Umarım Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman UEFA Kulüp Lisansı’na başvurmaları ve borçlu olmamaları gerekecek. Bu yüzden her hafta Türkiye liginde kaçıncı sıradalar diye bakıyoruz” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

NEC Nijmegen, Fenerbahçeden 750 bin euro bekliyor

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