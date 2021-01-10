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HaberlerAnkaragücü Haberleri Necati Erkmen: "İnce ince aleyhimize kararlar çalındı"
10.01.2021 - 23:38 |

Necati Erkmen: "İnce ince aleyhimize kararlar çalındı"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçta hakem hatalarından şikayetçi oldu.

Necati Erkmen: "İnce ince aleyhimize kararlar çalındı"
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MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçta hakem hatalarından şikayetçi oldu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, ikinci yarıya güzel bir golle 1-1'lik eşitlikle girdiklerini anlatarak şunları kaydetti: 

"İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü. İnce ince aleyhimize kararlar çalındı. 40 yıldır bu işin içindeyiz, biz de görüyoruz. Yediğimiz ikinci gol öncesi lehimize karar, aleyhimize döndü. Mağlup olduk. 111 yıllık camiayız. Üzgünüm. Bu müsabakanın sonucu bu olmamalıydı. Yakaladığımız pozisyonu da değerlendiremedik. Umarım bundan sonraki maçlarda 3 puanı alıp en kısa sürede bu kaostan çıkarız."

Necati Erkmen: İnce ince aleyhimize kararlar çalındı

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