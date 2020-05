Necip Çarıkçı: Bayramdan sonra takımı tekrar teste sokacağım

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere 19 Haziran'da liglerin başlayacağını bildirmesinin ardından çalışmalar başladı. TFF 1. Lig’de mücadele eden ve 25 puanla 15. sırada kritik bir noktada yer alan Boluspor ise Karaçayır’daki tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 hafta önce çalışmalara başlayan takımda Dodo kulüpten ayrılırken, Kubilay Türkyılmaz ameliyat olması nedeni ile yurt dışında" dedi.



"Türkiye’deki önceliğin sağlık olması gerekiyor"

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarık, Türkiye’deki önceliğin sağlık olması gerektiğini belirterek, "Biz, geçen hafta takımımızı Bolu’da kampa çağırdı. Sağlık teşkilatımız da sağ olsunlar, ben dahil 50 kişi teste girdik. Testte de ben dahil herkesin testi negatif çıktı. Çok mutlu olduk. Dün akşamda, Erzurum’da 4 futbolcu ve 7 personelde virüs çıkmış. Başkanı arayıp, geçmiş olsun dedik. Tabi üzdü bunlar. Keşke bunlar olmasa. Erzurumspor’a geçmiş olsun diyoruz. İnşallah devamı gelmez. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Daha önce maçlar 12 Haziran’da oynanacaktı. Futbol federasyonu bizlere 19 Haziran tarihini verdi. Tarihimiz 1 hafta uzamış oldu. Tabi şunu da biz bekliyoruz, bunun kararını bana göre Bilim Kurulu verecek. Şu an biz hazır durumdayız. Türkiye’deki önceliğin sağlık olması gerekiyor. Bu hafta Almanya ligi başlıyor. Devletimiz, federasyona bakacak. Türkiye’deki sürece göre de karar verecek. Şu an karar 19 Haziran ama bu şimdilik bir karar oluyor. Devletimiz, sağlık bakanımız, bilim kurulumuz kararı onlar verecek. Biz oynanacak gibi hazırlık kampı içindeyiz. Önemli olan virüsün kaybolması. Maçlar oynanmayabilir. Bunun kararını devletimiz verir. Biz, maça çıkacak gibi çalışıyoruz. İnşallah virüs her geçen gün azalır, insanlar sokağa çıkar, ticaret hayatımı ve ekonomimiz canlanır, insanlar maç izler" diye konuştu.



"Bayramdan sonra takımı tekrar teste sokacağım"

Bayramdan sonra takımı tekrar teste sokacağını söyleyen Çarıkçı, "Boluspor, 1 haftadan beri çalışmalara başladı. Zaten Bolu’da kalan 7 veya 8 futbolcumuz vardı. Bunlar 1 aydan beri ikili ve tekli antrenman yapıyor. Takımı çağırdık. Şu an takım beraber çalışıyor. Herhalde bayrama kadar tekrar çalışma olacak. Bayramda, hocamız izin verecek. Bayramdan sonra takımı tekrar teste sokacağım. İnşallah iyi geçer. Önemli olan burada Türk futbolu, önemli olan sağlık. İnşallah bu salgın biter de maçlar başlar" ifadelerini kullandı.