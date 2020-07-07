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07.07.2020 - 16:14 | | BOLU (AA)

Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, takımı TFF 1. Lig'de tutabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız
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Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor'un ligde bulunan birçok takımdan daha iyi olduğunu ancak puan olarak bakıldığı zaman, iyi durumda olmadıklarını belirtti. 

Necip Çarıkcı: Bolusporu ligde tutacağız

Teknik direktör Fırat Gül ile iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Çarıkcı, "Hocamızla birlikte Boluspor bir başarı elde etti. Sahamızda Hatayspor'u yendik. Bu hafta da Fatih Karagümrük deplasmanına gittik. Bir puan almamız gerekiyordu. Maç öyle bir ana geldi ki, penaltı kaçırdık. Maç 1-1 oldu. Maç 4-1, 5-1 olacakken, maalesef bir puandan da olduk." diye konuştu. Çarıkcı, son iki maça odaklandıklarını ifade ederek, futbolculara ve teknik heyete güvendiğini dile getirdi.

Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda Akhisarspor'la yapacakları maça değinen Çarıkcı, "Bu maçta belki 1 puan ve son maçımız Eskişehirspor maçında 3 puan olabilir. Rakibin maçını da bekleyeceğiz. Takımı ligde tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Beş aydan beri gece gündüz takımla beraberim. Çok zor günler geçirdik. İşin sonuna yaklaştık. Onun için de bu haftaki maça odaklanacağız. İnşallah takımı ligde tutacağız." şeklinde konuştu.

PSG antrenmanını izleyelim! 

  

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