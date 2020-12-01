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HaberlerBeşiktaş Haberleri Necip Uysal'dan derbi açıklaması: Gökhan Gönül'le konuşmadık
01.12.2020 - 11:32 |

Necip Uysal'dan derbi açıklaması: Gökhan Gönül'le konuşmadık

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal gol attığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal'dan derbi açıklaması: Gökhan Gönül'le konuşmadık
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Necip Uysal'ın açıklamaları şöyle;

'Başakşehir maçında ilk yarı çok iyi oynadık, ikinci yarı biraz geri çekildi. Fenerbahçe karşısında da kazandık. Derbi galibiyetine takımın ve taraftarların ihtiyacı vardı. Çok güzel bir derbi galibiyeti aldık, çok mutluyuz.'

'Gökhan Gönül ağabey ile konuşmadım. Sahaya çıktığınızda arkadaşlık kalmaz, elimden geleni yapmaya çalışırım. Gol anımla ilgili Gökhan ağabeyle konuşmadık.'

Maç sabahı Utku ile konuşmuştuk. Gol atacağımı hissetmiştim. O da bana, 'Abi gol atarsan kay' demişti. Ben de o yüzden kaydım. Koray abiyle aynı sevinci yaşadığım için çok mutluyum. Bunlar unutulmayacak şeyler.

Ben 1 sene alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum. Maddi konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum.

Hakaret olmadıkça eleştiriye açığım. Kendime iyi bakıyorum. Beslenmeme, uykuma dikkat ediyorum. Kötü maçlar oynadık, bundan sonra da oynayabilirim ama terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak.

Necip Uysaldan derbi açıklaması: Gökhan Gönülle konuşmadık

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