Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü oldu. Futbolseverler kura sonucunun ardından Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı Galatasaray maçlarını hangi tarihlerde oynayacak sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Neftçi Bakü kulübü hakkında merak edilenler ve rakibin kadrosunda yer alan isimler...

NEFTÇİ BAKÜ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Neftçi Bakü , Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür. "Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki oyunun sonucuna göre 4-2 hesabıyla yenerek yarışın grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.

"Neftçi" takımı kendi ev oyunlarını Bakcell Arena'da geçiriyor.

Kulüp ayrıca "Avrupa Kulüp Derneği" nin (ECA) asil üyesidir.

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kura sonrasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. Karşılaşma tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

NEFTÇİ BAKÜ KADROSU

Salahat Agayev (Kaleci)

Aqil Mammadov (Kaleci)

Kamran Ibrahimov (Kaleci)

Vojislav Stankovic (Stoper)

Mamadou Mbodj (Stoper)

Anton Kryvotsiuk (Sol Bek)

Thallyson (Sol Bek)

Ismayil Zülfügarly (Sol Bek)

Omar Buludov (Sağ Bek)

Dzhabir Amirli (Sağ Bek)

Rener (Sağ Bek)

Farid Yusifli (Orta saha)

Emin Makhmudov (Merkez orta saha)

Mamadou Kane (Merkez orta saha)

Sabir Bougrine (Merkez orta saha)

Namiq Alasgarov (On Numara)

Saman Nariman Jahan (Sağ Kanat)

Fahmin Muradbayli (Sağ Kanat)

Yusuf Lawal (Sağ Kanat)

Steven Joseph-Monrose (Santrafor)

Mirabdulla Abbasov (Santrafor)

Ibrahim Aliyev (Santrafor)