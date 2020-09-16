Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz
16.09.2020 - 19:13 | | AA

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, takımının tam hazır olduğunu, Galatasaray'ı mağlup ederek zaferlerini kulüp tarihine yazmak istediklerini söyledi.

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz
ABONE OL

Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın yapacakları maç öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Memmedov, rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini ve hazır olduklarını belirtti.

Memmedov, Neftçi'nin kötü durumda olmadığını, oyuncuların psikolojik durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Oyuncularından güzel ve mücadeleci oyun beklediğini ifade eden Memmedov, "Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yüzde bir şansımızı bile değerlendirerek bundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacağız. Galatasaray'ı mağlup ederek, zaferimizi kulüp tarihine yazmak istiyoruz." diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de şok eden ayrılık! Ozan Tufan..
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka: Galatasaray hızlı ve iyi

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz
    Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz
  2. Stjepan Tomas: Vedat Muriç İtalya'da 18-20 gol atar
    Stjepan Tomas: Vedat Muriç İtalya'da 18-20 gol atar
  3. Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Bakü GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Bakü GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
  4. Transfer haberleri | Haaland, Sörloth'un yeni takımını duyurdu!
    Transfer haberleri | Haaland, Sörloth'un yeni takımını duyurdu!
  5. Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı
    Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!

Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!

Çaykur Rizespor, Pazarspor'dan Can Muhammet Vural'ı transfer etti

Çaykur Rizespor, Pazarspor'dan Can Muhammet Vural'ı transfer etti

Son dakika - Ağaoğlu'ndan son dakika Sörloth açıklaması

Son dakika - Ağaoğlu'ndan son dakika Sörloth açıklaması

Son dakika | Fatih Terim: Muslera'nın futbolu G.Saray'da bırakacağına inanıyorum

Son dakika | Fatih Terim: Muslera'nın futbolu G.Saray'da bırakacağına inanıyorum

Sıradaki Haber