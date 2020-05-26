Negredo transfer tekliflerini reddetti

Beşiktaş'tan Al Nasr kulübüne transfer olan Alvaro Negredo'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Kulübüyle şu ana kadar anlaşma sağlamayan Negredo'ya Arap kulüplerinin ilgisi olduğu belirtildi. İspanyol golcünün özellikle yıllık maaş konusu dışında sözleşme süresi konusunda hiçbir kulüple anlaşamadığı belirtildi. Al Wahda ve Al Jazira kulüplerinden gelen teklifleri sözleşme süreleri nedeniyle reddeden Negredo'nun hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.

34 yaşındaki Negredo, bu sezon Al Nasr formasıyla çıktığı 17 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.