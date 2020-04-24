Neman - Energetik BGU canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Neman 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçtiğimiz maç haftasında, Dinamo Minsk karşısında mağlup oldu. O maçtan puan alamadılar ve ileriye yönelik de takımda büyük sıkıntılar yaşanacağını gösterdiler. Maç boyu rakip kaleye tek bir şut gönderemediler. Geçen sezon takımın gol ortalamasının 0.93 olduğunu da hatırlatalım. Gol atamama sorununu bu sezona da taşıdılar.

Geçtiğimiz sezon küme düşmekten sadece 3 puanla kurtulan Energetik-BGU ise bu sezona fırtına gibi başladı. Arka arkaya topladığı puanlarla zirve yarışına adını yazdırdı. Son hafta bir kaza yaşasalar da sezon başından beri oynadıkları futbol oldukça umut vaat ediyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Neman'ın bu sezon oynadığı 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti, bu 5 maçın 4'ünde "İYX" tercihi kazandırdı.

- İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan 2 maç da "KG VAR" bitmişti.

- Sezona 3/3 galibiyetle girip herkesi şaşırtan Energetik-BGU, son 2 maçını ise gol atamadan kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Neman galibiyeti!

%14'lük kesim ev sahibini bir adım önde görüyor. %10'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ'ÜN TERCİHİ...

Energetik-BGU ilk 3 hafta oynadığı iyi futbolun gerisinde kalarak son 2 maçından puan çıkaramadı. Kendi evlerinde oynadıkları son maçta kaleye attıkları ilk isabetli şut, maçın sonlarına doğru gerçekleşti. Ciddi oyun içi problemlerle boğuşan Neman ise, kendi evinde avantajı kullanarak baskılı başlayacaktır. Maçın ilk yarısında gol pozisyonları çıkmasını muhtemel görüyorum ve "İY 0.5 ÜST" öneriyorum...