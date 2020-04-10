Neman Grodno-FC Belshina maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Alt ligde aldığı başarılı sonuçlar sonrası şampiyon olup adını Vysshaya Liga’ya yazdıran FC Belshina, burada istediğini pek bulamadı. Sezona 3 yenilgiyle başlayan takımda temel eksikliğin “gol atmak” olduğunu söylesek hata etmiş olmayız. 3 maç sonunda sadece 1 gol bulabildiler ve geçtiğimiz yıl takımın gol yükünü sırtlayan Aleksandr Yushin’i (27 maç – 29 gol) mumla arıyorlar.

Neman Grodno ise sağlam savunma ile maç başlangıcı, berabere geçilen ilk yarılar ve sonrasında kontra futbolla şimdiye kadar istediğini aldı. Bu sezon oynadıkları 3 maçta sadece 3 gol izleyebildik ve kalelerinde sadece 1 gol gördüler. Igor Kovalevich’in öğrencileri bu sezon iç sahada Vitebsk’i devirdi, geçtiğimiz sezonun da son 3 iç saha maçında yenilgileri yoktu. 4 maçlık yenilgisiz seriyle bu maça çıkacaklar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- FC Belshina bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti.

- Neman Grodno’nun bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da ilk yarılarda eşitlik bozulmadı.

- Neman Grodno’nun bu sezon ligde oynadığı 3 maç da “2.5 ALT” bitti.

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