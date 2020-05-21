Neman - Zhodino maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

BATE yenilgisi sonrası evinde Rukh Brest'i konuk eden Neman, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılıp son 4 haftada 3. mağlubiyetini almış ve iyice ligin dibine doğru inişe geçmişti. Kadronun önemli isimlerinden Volodymyr Koval sakat, yerine hücumun en ilerisinde Gleb Rassadkin'i izleyebiliriz. Son 2 lig maçını kaçıran Giorgi Kantaria'nın durumu ise maç saati netleşecek.

Son 6 lig maçından 12 puan çıkartıp zirveye ortak olan Zhodino'da ise 3-1 kazanılan Gorodeja maçını hastalığı yüzünden kaçıran tecrübeli kaleci Vladimir Bushma'nın durumu belirsiz. Sağ açık Mikhail Afanasjev ile sağ bek Vladimir Shcherbo sakat. TD Yuri Puntus son maçlarda sağ kanadı Dmitri Aliseyko ile Andrey Khachaturyan'a emanet ediyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 resmi maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 12 maçın sadece 1'ini Neman kazanabildi, yalnızca 2'sinde Zhodino'ya gol atabildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Zhodino galibiyeti" oldu! %31'lik kesim son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen deplasman ekibinden 3 puan bekliyor. %14'lük kesim ise daha garantiye gitmiş ve kuponlarına "0,2 Çifte Şans tercihini eklemiş.