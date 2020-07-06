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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da
06.07.2020 - 13:04 | |   ANKARA (AA) -

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile sözleşme yeniledi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile 2023'ün Haziran ayına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Matic, "Oyuncu olarak kariyerimde başarabileceğim çok şey var ve bunu Manchester United ile yapmak benim için büyük bir onur olacak." ifadesini kullandı.

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester Unitedda

2017 yılında Chelsea'den transfer edilen ve Manchester United'da toplam 114 maça çıkan Matic, bu sezon oynadığı 27 maçta 1 gol kaydetti.

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester Unitedda

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