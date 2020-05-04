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04.05.2020 - 08:53 |

Nenad Bjelica'nın gidişinde Burton detayı

Arsenal'in genç yeteneği Robbie Burton'ın Dinamo Zagreb'e transferinin, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüştüğü Bjelica'nın Hırvat ekibinden ayrılığında önemli kırılmayı yarattığı ortaya çıktı.

Nenad Bjelica'nın gidişinde Burton detayı
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica'nın, Dinamo Zagreb'den ayrılık sürecine dair detaylar belli oldu. Deneyimli teknik adamın, görevde bulunduğu dönemde önemli başarılar kazandırdığı Hırvat ekibiyle yolları, geçtiğimiz ay ayrılmıştı.


Corona virüs nedeniyle kendisinden talep edilen ücretinde indirime gitmesi isteğini kabul etmemesinin, yaşanacak gelişmelerle ilgili kıvılcımı çakan olay olmakla birlikte, daha öncesinde asıl belirleyici olan başka bir hadisenin gerçekleştiği tespit edildi.

Fikrini sormadan transfer ettiler
Dinamo Zagreb, şubat ayında, Arsenal B takımından Robbie Burton'ı kadrosuna kattı. Dinamo Zagreb yönetiminin, 20 yaşındaki Galli oyuncunun transferini, Bjelica'nın fikrini sormadan gerçekleştirdiği, bu durumun kulüple hoca arasında bir kırılma yarattığı öğrenildi.

Yıllık kazancı 1.2 milyon euro'ydu
Nenad Bjelica'nın elde ettiği başarılarla kulüpteki ağırlığının artmasından sonra kulüp yönetimiyle arasında geçimsizlikler baş göstermeye başladığı, Arsenalli futbolcunun transferinin de bu bağlamda önemli bir etki gösterdiği belirlendi. 1.2 milyon euro yıllık ücreti olan Bjelica'nın, Hırvatistan'daki teknik adamlık müessesesi için çok yüksek bir kazancı olduğu, bunun sürdürülebilir bir durum olmaması ve maaş indirimine yönelik girişimlerin de bu açıdan rahatsızlık yarattığına dikkat çekildi.

Nenad Bjelicanın gidişinde Burton detayı

 

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