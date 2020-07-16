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16.07.2020 - 16:07 |

Nenad Bjelica'nın yerine Robert Prosinecki!

Fenerbahçe ile adı geçen Nenad Bjelica'yı pandemi sonrası yüksek maaşı nedeniyle gönderen Dinamo Zagreb, Kayserispor'un başında olan Robert Prosinecki'yi gündemine aldı.

Nenad Bjelica'nın yerine Robert Prosinecki!
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Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Nenad Bjelica'yı pandemi sonrası maaşı nedeniyle kulüpten gönderirken, yeni teknik direktör için girişimlere başladı.

Dinamo Zagreb, Slovenya Milli takım Teknik Direktörü Matjaz Kek için girişimde bulundu ancak 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 58 yaşındaki teknik adam, teklifi reddetti. Nenad Bjelica'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Dinamo Zagreb yöneticileri, bu kez gözünü Türkiye'ye dikti.

Nenad Bjelicanın yerine Robert Prosinecki

BJELICA YERİNE PROSİNECKİ

Süper Lig'de Kayserispor'un başında iyi işler çıkaran Robert Prosinecki, futbolculuk döneminde formasını giydiği Dinamo Zagreb'in gündemine girdi.

Hırvat yöneticiler, Kayserispor'un küme düşmesi halinde sözleşmesi otomatik olarak sona erecek Robert Prosinecki için Süper Lig'in bitmesini bekleyecek. Kayserispor'un küme düşmesi halinde, Robert Prosinecki ile görüşmeler başlayacak.

 

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