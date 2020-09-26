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26.09.2020 - 07:00 |

Nereden nereye! Belhanda kalıyor...

Galatasaray’da kısa bir süre önce gözden çıkarılıp satılmak istenen Belhanda ile yeni sözleşme yapılması gündemde.

Nereden nereye! Belhanda kalıyor...
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 Sezona flaş bir giriş yapan Faslı futbolcu iki hafta öncesine kadar istenmeyen futbolcuydu. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında futboluyla yıldızlaşan ve son olarak önceki akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split’e karşı maça sonradan girip perdeyi açan yıldız futbolcu maaşında indirime gidecek ve yeni sözleşmeyi kapacak.

Cim-Bom ile bir sene daha sözleşmesi bulunan, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin euro net ücret alan Belhanda’nın garanti ücreti 2.1 milyon euroya çekilecek. Yapılacak 2+1 senelik sözleşme ile 30 yaşındaki futbolcu 2023’e kadar G.Saray forması giyecek. Belhanda sözleşmesinin son senesinde oynarsa +1 yıl daha ter dörkecek. İstanbul’da kısa bir süre önce ev alan Belhanda’nın yükselen performansında anlaşmasının bitecek olmasının etki yaptığı belirtildi

2011-12’yi anımsattı

Younes Belhanda kariyerinin en iyi sezonunu 2011-12 sezonunda Montpellier’de geçirmişti.

Hem kişisel istatistiklerinde hem de takım başarısıyla zirveye çıkmıştı. 13 gol 6 asiste ulaştığı performansıyla Montpellier’in o sezon Fransa şampiyonu olarak tarihe geçmesinde baş rolü oynamıştı.

İlk dört maçında iki gol attığı tek sezon 2011-12 olan Faslı futbolcunun sonraki yıllardaki performansı hep tartışma konusu oldu. Dokuz yıl sonra ilk kez bu sezon Galatasaray formasıyla, aynı rakamlara ulaştığı bir sezon başlangıcı yaptı.

Nereden nereye Belhanda kalıyor...

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