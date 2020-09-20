Neuville fırtınası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci günde yaşanan mücadele nefesleri kesti. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun 2. günüde 6 etap koşuldu.

Dünyaca ünlü ralli pilotları 31.79 kmlik Yeşilbelde 1, 8.75 kmlik Datça 1, 13.15 kmlik Kızlan 1 ile 31.79 kmlik Yeşilbelde 2, 8.75 kmlik Datça 2, 13.15 kmlik Kızlan 2 etaplarında tozu dumana kattı. 1.36.38.6lık derecesiyle Red Bull sporcusu Thierry Neuville, ilk günü zirvede bitiren Loeb’ten kolduğu aldı ve 2. günü lider tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Sebastien Loeb 1.37.11.8lik derecesiyle ikinciliği, 1.37.11.8lik derecesiyle Sebastien Ogier ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Rallisi’nde bugün 4 etap koşulacak. 38.15 kmlik Çetibeli 1, 7.05 kmlik Marmaris 1 ve 38.15 kmlik Çetibeli 2, 7.05 kmlik Marmaris 2 etaplarını geçen ralli pilotları finiş görecek. Ardından da dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

Sebastien Ogier lider

Öte yandan pilotlar sıralamasında Türkiye’ye gelmeden önce büyük bir çekişme vardı. Kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Sebastien Ogier 79 puanla liderliği elinde tutarken, Elfyn Evans 70 puanla 2., Ott Tanak 66 puanla 3. sırada yer alıyor.

Marmaris büyüledi

Türkiye Rallisi’nde Marmaris ve Datça etaplarında direksiyon sallayan pilotlar, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği parkurlarda sürüş keyfini de yaşadı.

Öte yandan seyircinin alınmadığı organizasyonda yarışseverler özel yat ve teknelerden nefes kesen mücadeleyi takip etti.