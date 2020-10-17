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HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
17.10.2020 - 23:16 | | AA

Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 5 futbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi. 

Nevşehir Belediyespor, ligin 5. hafta mücadelesinde yarın 14.30'da Gazi Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek.

Nevşehir Belediyesporda 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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