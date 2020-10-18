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18.10.2020 - 11:06 | | KAYSERİ, (DHA)-

Nevşehir Belediyespor'da 5 pozitif vaka

Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Nevşehir Belediyespor'da 5 pozitif vaka
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Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyesporda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Nevşehir Belediyesporda bugün 14:30'da oynanacak olan Diyarbekirspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde dün futbolcular ve teknik heyet koronavirüs testinden geçirildi. Takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın "Yapılan Kovid-19 testi sonucunda takımımızdan 5 futbolcu kardeşimizin sonuçları maalesef pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 futbolcu kardeşimizin tedavi ve izolasyon sürecini başlatıp gerekli önlemler aldık" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyesporda 5 pozitif vaka

 

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