Nevzat Dindar ve Serdar Sarıdağ, G.Saray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeleri aktarıyor!

Milliyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri Serdar Sarıdağ ve Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesi son gelişmeleri değerlendiriyor;

Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde;

Maçlar seyircisiz oynanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. Fakat bunun bir de gelir kısmı var. Böyle şeyleri bu durumlarda çok konuşmamak lazım deniyor ama gazeteci olarak söylemek zorundayız. Galatasaray bu derbiyi seyircisiz oynamasının bedeli 8-9 milyon lira olacak. Şu an maalesef 1. gündem maddesi bu. Maç oynanacak ama erteleme söz konusu değil.

Zaten ülkemizde sürekli son dakikalar oluyor. Eğer hükümet otoritelerinden bir karar geliyorsa elbette uymak zorundasınız. Başkan dün böyle konuştu, bugün böyle konuştu gibi yorumlar yanlış bence. 1-2 saat sonra ülkede neler olabileceğini bilemiyorsunuz. Ortada herhangi bir durum yokken Galatasaray çıkıp seyircisiz oynansın deseydi o zaman ülke otoritesiyle ters düşmüş olurdu.

Ben bu maçla ilgili Galatasaraylı futbolcular çıkıp oynamak istemiyor dedi. Muslera oynamak istemiyor dedim. Belki pazartesi günü ertelenecek. Ama Galatasaray'ın da kendi menfaatlerine göre hareket etmek zorundadır. Maddiyat kesinlikle ön planda değildir. Galatasaray'ın çoğu maçı deplasmanda bir de. Seyircisiz konusu her kesimi etkiliyor.

Malatya'da Bifouma'nın sürekli İspanya'ya gittiğini öğrendim. Malatya'da Bifouma'yla ilgili bir sıkıntı var. Ailevi nedenlerden ötürü Bifouma sürekli İspanya'ya gidiyormuş. Bu yüzden de kulüp biraz huzursuz bu konuda.

Takımda bir Onyekuru endişesi vardı ama bugün idmana çıktı. Takımla birlikte çalışması olabilecek kadro değişikliklerinin de önüne geçti. Onyekuru oynacak derbide. Ben Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisindeki ilk 11'i bekliyorum. Belki bu kadroda iç saha olduğu için Belhanda'nın yerine Emre Akbaba oynayabilir. Ama daha maça var, bu son taktik idmanda belli olur.

Fatih Terim her oyuncuyla ayrı ayrı konuşuyor. Takımı derbiye hazırlıyor. Maçın mutlak favorisi Galatasaray ki zaten yasal bahis oranları da bunu teyit ediyor. Ama maç öncesi çok sağlıklı bir ortam yok. Bu da genelde favori olan takımları olumsuz etkiler. En başta seyircisi yok. Galatasaray'ın iç maçlardaki en büyük silahı taraftarıdır. Ama her şeye rağmen takım çok formda, çok önemli oyuncular var. Beşiktaş'ın en büyük zaafı kalede Karius oluşu. Bütün bunlar Galatasaray açısından iyimser konular. Ama bu maç öncesi Fenerbahçe derbisinden önce olduğu gibi bir mektup olayı yok, metin verilmesi gibi bir durum yok. Barbekü yapıldı, kenetlenme var takımda. Derbi maçlar her zaman 3 ihtimallidir.

Bence derbide Galatasaray'ın kritik oyuncusu Falcao'dur.

Serdar Sarıdağ'ın açıklamaları şöyle;

Tabii bu derbinin seyircisiz olması Beşiktaş için bir avantaj. Şimdi Galatasaray çıkıp diyemez ben kesin kazanırım diye. Taraftar derbilerde büyük coşku büyük bir destek. O yüzden Beşiktaş'ın kazanma şansı yükseldi bu kararla. Salı günü UEFA'nın kritik toplantısından EURO 2020 için erteleme kararı çıkarsa bence bizim ligde askıya alınır.

Kulüpler bu corona virus konusunda çok kutuplaştırıcı davranıyor. Galatasaray Başkanı bir açıklama yapıyor, dezenfekte yapılıyor falan diyor. Bu konular hassas konular. Önce bir beklemede kal, sonra konuş. Böyle karar çıkınca başkan zor durumda kalıyor. Bu durumda da Beşiktaş taraftarları bunu eleştiri için kullanıyor. En güzeli maçların ertelenmesiydi. Ben tekrar ediyorum başkanın burada bir suçu yok. Kulübün iletişim çalışanlarında hata görüyorum. Konu sağlık olduktan sonra kimin 3 puan aldığı, kimin şampiyon olduğu hiç önemli değil, hiç de umrumda değil. İtalya gerekli önlemleri almadı, şimdi bu hale geldiler. Bizim ülkemiz hızlı davranıyoruz bu konularda.

Caner gripti ama dünden beri idmanlara katıldı, durumu iyi. İlk 11'de olur. Gökhan da derbide oynar mutlaka. Vida ve Ruiz'li olan defans bloğu komple kalır. Ljajic de ciddi bir hastalık geçirdi. Ama güçlü döndü. Koronavirüs iddiaları çıkmıştı hatta hakkında ama tabii öyle bir şey yok. Geri kalmıştı o yüzden ama yavaş yavaş geri dönüyor. Sergen Hoca, Boateng mi yoksa Ljajic mi diye karar verecek. Derbide fiziken güçlü bir isim tercih eder bu da Boateng olur bence. Ljajic de bence son 30 dakika hamle oyuncusu olur. Ama maça kadar Adem iyice güçlenirse Adem - Boateng ikilisi birlikte oynayabilir. Son taktik idmanda belli olur.

Derbinin kaderi Karius'un ellerinde. Karşısında Falcao, Seri, Onyekuru gibi isimler olacak. Ama yenilen gollerde tek hata Karius'un olmadığı ortaya çıktı. Karius'u da rahatlatmak için Sergen Hoca hata paylaşımı yaptı takım içinde. Beşiktaş yenilebilir. Yenilirse şampiyonluk şansı sıfır yakın olur. Daha sonraki maçlarda da Utku, Rıdvan, Ersin gibi genç kalecileri görebiliriz. Hem artık Karius gidiyor, seneye bir mevkiinin yedeğini çıkarmış olursunuz. Belki biri tutar gider bir de satarsınız 3-4-5'e belli olmaz. Beşiktaş'ta bence maçın kritik adamı Atiba.