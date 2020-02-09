Alanya ile yapılan kupa maçında 8 as ismin kenarda beklemesi net bir “Tamamen lige odaklandık ve şampiyonluğu istiyoruz” mesajı idi. Elbette bu kupanın önemsenmemesi anlamına gelmez ama yine de Fatih Hoca bu seçimiyle Kasımpaşa maçını ve dolayısıyla önceliğinin lig olduğunu gösterdi.

Galatasaray’ın ne Fenerbahçe ne Trabzonspor ne de Başakşehir gibi kadro derinliğinin bulunmadığını kupada gördük. Belki iyi bir 11 çıkarılabilir ama kulübesinde zorlayan, forma isteyen yok gibi... Örneğin Belhanda, Jimmy, Şener.. Üstelik Linnes de iyi gelmedi. Bu nedenle Saracchi’nin dönmesini Fatih Hoca dört gözle bekliyor. Belki Falcao’dan daha çok Uruguaylı bekin formasına hemen kavuşmasını arzu ediyor.

Ya bugün forma giyemezse? İşte o zaman Ömer Bayram’ın bekte oynaması planlanıyor. Önünde de Onyekuru... Saracchi oynar ise de önde Ömer, Onyekuru da forvette. İşte bir futbolcu (üstelik bek) saha içindeki yerleşimi böyle derinden etkileyebiliyor.

Alanya ile çarşamba gecesi oynadıktan sonra perşembe 13.00’da antrenman yapan sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçı öncesi çok da alışık olmadığımız bir durum yaşandı. Evet belki yoğun takvim düşünülerek 1 gün izin verildi ama sonuçta perşembe günü tesislerden 16.00’da çıkan futbolcular 48 saat sonra tekrar tesislere döndüler. Yani iki günlük jest yapıldı bir anlamda oyunculara. Belli ki zorlu maraton öncesi futbolculara doping etkisi yapsın diye böyle bir karar alındı. Çünkü Alanya rövanşı nedeniyle dinlenme zamanları olmayacak.