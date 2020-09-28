Sessiz başlayan derbi, sessiz bitti. Pandemi nedeniyle seyirci sahada yoktu ama pozisyon boldu. Buna rağmen sahada Altay Bayındır vardı. Kurtarışlarıyla maça imzasını attı.

Hem ligde hem de Avrupa’da arka arkaya kazanan Galatasaray, derbi için mutlak favori olarak gösterilmişti. Ancak ona ‘dur’ diyen Fenerbahçe oldu.

11 sarı kartın çıktığı maçta Tisserand ve Samatta ilk kez Fenerbahçe forması giyerken, Galatasaray ise bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamadı ve kazanamadı.

7’de Taylan’ın şutunda Altay kalesinde başarılıydı.

Fenerbahçe, 17. dakikadaki kornerde, Gökhan Gönül ile gole yaklaştı.

20’de ise boş durumdaki Arda Turan’ın kafa vuruşunda Altay iyi yer tuttu.

26’da Linnes’in ceza alanı dışından çektiği şutta Altay Bayındır yine önemli bir kurtarış gerçekleştirdi. Galatasaray’ın hızlı gelişen atağında Feghouli’nin golü ise bayrağa takıldı.

İkinci yarıya iki teknik adam da aynı kadrolarla başladı.

65’te hızlı gelişen atakta Galatasaray, topla buluşan Arda ile gole yaklaştı. Altay yine kalesinde geçit vermedi.

73’te Emre Kılınç’ın vuruşunda Altay soluna iyi uzandı.

Karşılamanın son bölümünde sarı kartların sayısı arttı ama pozisyonlar sonuca ulaşmadı.