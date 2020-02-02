Fatih Terim 5 ay önce “Bir stoper istiyorum” dediğinde Luyindama sakatlanmamıştı bile... Aradan geçen bunca zamana karşın Galatasaray savunmasına takviye yapamadı. Transfer dönemi de önceki gün sona erdi. Acaba Fatih Hoca, Başkan’ın “30 transfer” ve “Ocak bizim için yaza döndü” gibi söylemlerden olumsuz etkilenmiş olabilir mi? Bunu ilerleyen günler gösterecek!

Falcaco ve Saracchi sakat, Lemina cezalı, Onyekuru ise hazır değil. Böyle bir tabloda şüphesiz Galatasaray’da herkes rakibin Kayseri olmasını bir şans olarak görüyor. Kayseri her ne kadar devre arasında transferin hareketli takımlarından biri olsa da geçen haftaki görüntüleri işlerinin zor olduğunu gözler önüne serdi. Buna karşın Galatasaray’ın oyunundaki gelişim, Denizli maçından sonra Konya deplasmanında da kendini gösterdi.

Özellikle Emre Akbaba sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük silahı haline geldi. Bugün Fatih Hoca, Saracchi’nin yerine sol bekte Linnes’e, Falcao’nun yokluğunda da Adem’e şans verecek.

Lemina’nın yerine ise Donk’un ortaya çekilip geçen haftanın iyilerinden Ahmet Çalık’ın oynaması bekleniyor. Hastalıktan dönen Onyekuru ise kulübede başlayacak.

Galatasaray puan farkının 8’e düştüğü bir dönemde rakibin de Kayseri olduğu düşünülürse kazanmaktan başka çaresinin olmadığı bir maça daha çıkıyor. Şu dönemde tek kayıp her şeyi altüst edebilir. Bu fırsat haftaları bir daha gelmez.