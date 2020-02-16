Monaco’daki kayıp yarım devrenin ardından geldiği Galatasaray’da sıtmaya yakalanan ve devre arasının önemli bir bölümünü tedavi ile geçiren Onyekuru beklenenden erken forma girdi. Nijeryalı, ne zaman şans bulsa bunu iyi kullanıyor ve kupadaki Alanya maçında da yine ikinci yarı oynayıp etkili bir görüntü çizmişti. Ve artık 11’e girmesinin zamanı geldi. Böylece genç yeteneğin Fenerbahçe maçı öncesi fizik durumu da görülecek.

Yine durumu merak edilen bir diğer isim de Radamel Falcao... 3 gündür takımla beraber antrenmana çıkan Kolombiyalı futbolcu, maç kadrosunda olacak ama kulübede karşılaşmaya başlayacak. Son haftaların formda ismi Adem Büyük ise 11’de sahaya çıkacak. Falcao’nun son yarım saat oynatılması planlanıyor. Kolombiyalı’nın antrenmanlarda çok hırslı olduğu ve oynamak için çok hevesli olduğu belirtiliyor.

Galatasaray’da ana planındaki iki bek bugün forma giyemeyecek. Mariano cezalı, Saracchi ise sakat. Bu durumda Linnes’in sol bekten sağa, Ömer Bayram’ın ise sol beke kaydırılması planlanıyor.

Özetle derbi öncesi Galatasaray bu maçı çok önemsiyor. Serinin 6. maça çıkması ve Kadıköy’e bu moralle gidilmesi hedefleniyor.