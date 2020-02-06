Galatasaray için lig ulaşılması zor bir hedef iken kupanın önemsenmemesi kabul edelim ki sürpriz oldu. Fatih Hoca bütün dikkatini haftasonu ligde oynayacağı Kasımpaşa maçına vermiş. Ancak Galatasaray ‘daldaki kuş’ derken dün belki de ‘cepteki kuştan’ oldu. Kupayı riske attı resmen. Böyle derin bir rotasyon ile Alanya deplasmanına çıkıyorsanız kaderinize de bir anlamda razı olacaksınız. Kaldı ki Alanya’nın da oynatmadığı bazı isimler vardı.

Galatasaray aldığı yenilgi kazanma alışkanlığının edinildiği bir süreçte olumsuz etki de yaratabilir. Belhanda’nın Fatih Hoca’yı bile çileden çıkaran performansına rağmen 80 dakika sahada kalması düşündürücüydü. Faslı sabırları zorluyor ama nedense oynamaya devam ediyor. Sağ bekte bile doğru dürüst oynayamayan Şener’in ikinci yarı kenara alınan Linnes’in yerine sola kayması ise ilginç tercihlerden biri oldu. Şener aslında bu senenin sorgulanması gereken transferlerinin başında geliyor. Jimmy hayalet gibi sahada döndü durdu. 90 dakikayı tamamladı buna rağmen. Aslında Onyekuru ve biraz da Lemina dışında çabalayan yoktu desek yeridir. Okan’ın kalesinde gördüğü iki jeneriklik golde belki hatası yoktu ama Muslera olmayınca da rakip böyle vuruşları rahat yapabiliyor.

Son söz MHK’nin genç gözdesi hakem Ali Şansalan için. Uçana kaçana kart gösterdi resmen. Böyle bir maçta 12 kez kartına başvurması dikkat çekiciydi.