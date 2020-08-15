15.08.2020 - 22:42 | | AA
New Orleans Pelicans'ta Alvin Gentry ile yollar ayrÄ±ldÄ±!
NBA BatÄ± KonferansÄ± takÄ±mlarÄ±ndan New Orleans Pelicans'ta baÅŸantrenÃ¶r Alvin Gentry'nin gÃ¶revine son verildi.Â
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) BatÄ± KonferansÄ± takÄ±mlarÄ±ndan New Orleans Pelicans'ta baÅŸantrenÃ¶r Alvin Gentry'nin gÃ¶revine son verildi.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 30 MayÄ±s 2015'te gÃ¶reve getirilen 65 yaÅŸÄ±ndaki Gentry ile yollar ayrÄ±ldÄ±.
Gentry yÃ¶netimindeki 5 sezonda yÃ¼zde 43,8 galibiyet yÃ¼zdesi yakalayan Pelicans, yalnÄ±zca 2018'de play-off'lara yÃ¼kselebildi.