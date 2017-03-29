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29.03.2017 - 17:01 | | AA

New York Knicksli Noah özür diledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'te forma giyen Joakim Noah, yasaklı madde kullanmaktan dolayı 20 maç men cezası almasına ilişkin özür mesajı yayımladı.

New York Knicksli Noah özür diledi
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NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız basketbolcunun hata yaptığını kabul ederek, takım ve taraftarlardan özür dilediği belirtildi.

Noah, yaptığı açıklamada, "Bu sezon benim için çok zordu. Hata yaptım ancak bundan ders çıkartıyorum. Yaşadığım sakatlıklardan dolayı daha iyi duruma gelmek ve çabuk geri dönmek için takviye maddeler kullandım. Taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Joakim Noah, bu sezonun geride kalan bölümündeki 46 maçta 5 sayı, 8,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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