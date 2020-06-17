New York Valisi Cuomo: ABD AÃ§Ä±k dÃ¼zenlenecek

New York Valisi Andrew Cuomo, teniste sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ grand slam turnuvasÄ± ABD AÃ§Ä±k'Ä±n 31 AÄŸustos-13 EylÃ¼l tarihlerinde seyircisiz dÃ¼zenleneceÄŸini duyurdu.Â

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Cuomo, "ABD AÃ§Ä±k 31 AÄŸustos-13 EylÃ¼l tarihlerinde New York Queens'te seyircisiz olarak dÃ¼zenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncularÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

Cuomo, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle testlerin, ek temizliklerin, ek soyunma odalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve katÄ±lÄ±mcÄ±lar iÃ§in gÃ¼venli ulaÅŸÄ±m ile barÄ±nak imkanlarÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Sezonun ilk grand slam turnuvasÄ± Avustralya AÃ§Ä±k dÃ¼zenlenirken, Fransa AÃ§Ä±k 20 EylÃ¼l-4 Ekim tarihlerine ertelenmiÅŸ, Wimbledon ise salgÄ±n nedeniyle iptal edilmiÅŸti.