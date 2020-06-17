MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTenis Haberleri New York Valisi Cuomo: "ABD AçÄ±k düzenlenecek"
17.06.2020 - 01:25 | | AA

New York Valisi Cuomo: "ABD AçÄ±k düzenlenecek"

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD AÃ§Ä±k'Ä±n 31 AÄŸustos-13 EylÃ¼l tarihlerinde seyircisiz dÃ¼zenleneceÄŸini duyurdu.Â

New York Valisi Cuomo: "ABD AçÄ±k düzenlenecek"
ABONE OL

New York Valisi Andrew Cuomo, teniste sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ grand slam turnuvasÄ± ABD AÃ§Ä±k'Ä±n 31 AÄŸustos-13 EylÃ¼l tarihlerinde seyircisiz dÃ¼zenleneceÄŸini duyurdu.Â 

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Cuomo, "ABD AÃ§Ä±k 31 AÄŸustos-13 EylÃ¼l tarihlerinde New York Queens'te seyircisiz olarak dÃ¼zenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncularÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸacak." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Cuomo, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle testlerin, ek temizliklerin, ek soyunma odalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve katÄ±lÄ±mcÄ±lar iÃ§in gÃ¼venli ulaÅŸÄ±m ile barÄ±nak imkanlarÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Sezonun ilk grand slam turnuvasÄ± Avustralya AÃ§Ä±k dÃ¼zenlenirken, Fransa AÃ§Ä±k 20 EylÃ¼l-4 Ekim tarihlerine ertelenmiÅŸ, Wimbledon ise salgÄ±n nedeniyle iptal edilmiÅŸti.

New York Valisi Cuomo: ABD AÃ§Ä±k dÃ¼zenlenecek

Trabzon'da final coÅŸkusu
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Barcelona, Leganes'i 2-0 maÄŸlup etti! Messi yine yazdÄ±...
    Barcelona, Leganes'i 2-0 maÄŸlup etti! Messi yine yazdÄ±...
  2. Ahmet AÄŸaoÄŸlu: "Nwakaeme'nin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Cüneyt ÇakÄ±r'a fatura ediyorum"
    Ahmet AÄŸaoÄŸlu: "Nwakaeme'nin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Cüneyt ÇakÄ±r'a fatura ediyorum"
  3. Hüseyin ÇimÅŸir: KazanÄ±lacak çok kupa var
    Hüseyin ÇimÅŸir: KazanÄ±lacak çok kupa var
  4. Tahir KarapÄ±nar: "Deniz Türüç takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan özür diledi"
    Tahir KarapÄ±nar: "Deniz Türüç takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan özür diledi"
  5. Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
    Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

UÄŸurcan ÇakÄ±r: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"

UÄŸurcan Ã‡akÄ±r: "FenerbahÃ§e'yi uzun sÃ¼redir burada yenemiyorduk"
Son dakika | Altay BayÄ±ndÄ±r'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Son dakika | Altay BayÄ±ndÄ±r'dan AbdÃ¼lkadir Parmak'a tepki

Ahmet AÄŸaoÄŸlu'ndan oyunculara: Ä°çeri dönün...

Ahmet AÄŸaoÄŸlu'ndan oyunculara: Ä°Ã§eri dÃ¶nÃ¼n...

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçÄ± sonrasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±

Trabzonspor'un FenerbahÃ§e maÃ§Ä± sonrasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±

SÄ±radaki Haber