Newcastle United - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son haftaların formsuz takımı Newcastle, belki de hedefsiz kalmanın bedelini ödedi. Üst üste 3 yenilgi aldıktan sonra Brighton deplasmanından golsüz beraberlikle döndüler. Savunmadan Fabian Schar, Ciaran Clark ve Jamaal Lascelles ile orta sahadan Isaac Hayden ve Sean Longstaff sakat. Sağ bek Emil Krafth'ın durumu maç saati netleşecek. TD Steve Bruce, özellikle savunmadaki eksikler sonrası 3'lü savunma denemesinde bulunmuştu. Sol bek olarak görmeye alıştığımız Danny Rose'u bir kez daha sol stoper olarak izleyebiliriz. Sağ kanatta Javier Manquillo, sol kanatta Matt Ritchie görev yapacak.

Liverpool 100 puan rekorunu kıramadı ancak Jürgen Klopp da en iyi 11'le maçlara çıkma sevdasından hiç geri adım atmadı. Son basın toplantısında da, "Herkesin oynamaktan çekindiği bir takım olmamızı istiyorum..." açıklamasında bulundu. Chelsea karşısında 5-3 kazanırken sağ bek Trent Alexander-Arnold ve sol bek Andy Robertson yine ön plandaydı. Alex Oxlade-Chamberlain kenardan gelip gol buldu. İlk 11'de çok değişiklik beklememek lazım ancak son maçlarına çıkacak olan Dejan Lovren ve Adam Lallana'yı maçın başında görebiliriz. Devre arasında takıma katılan ve henüz gol sevinci yaşamayan Takumi Minamino da ilk 11'de başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Newcastle ligdeki son 5 maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Liverpool'un ligdeki son 4 maçında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 4 maçı Liverpool kazandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih 2.5 ÜST" oldu! %27'lik kesim karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor... %22'lik kesim ise "Liverpool Kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve şampiyonun sezona galibiyetle veda edeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Şampiyon, bu muhteşem sezondaki başarısına yakışır bir maçla kupasını kaldırdı Chelsea maçı sonrasında. 5-3’lük futbol ziyafeti sonrasında çok güzel bir törenle Anfield’da kupayı aldılar. Newcastle yeni sezonu bekliyor. Son maçta Brighton’dan beraberlikle döndüler ve 8 maçta sadece 2 kez kazandılar. Liverpool’da çok rotasyon görebiliriz. Keza Newcastle’da da her daim kabarık sakatlık listesi mevcut olduğundan az şans bulan isimler oynayabilir. Oran itibarıyla 1X değerli. Rotasyonun getireceği gollü maç da muhtemel.