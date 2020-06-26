26.06.2020 - 00:30 | | AA
Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sözleÅŸme
Premier Lig'de Newcastle United, Andy Carroll ve Javier Manquillo'nun sÃ¶zleÅŸmelerini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Andy Carroll ve Javier Manquillo'nun sÃ¶zleÅŸmelerini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 31 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz forvet Carroll'Ä±n bir yÄ±l daha takÄ±mda kalacaÄŸÄ± belirtildi.Â
2017'de Atletico Madrid'den transfer edilen 26 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol saÄŸ bek Manquillo ile 4 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Ã–te yandan, sÃ¶zleÅŸmeleri sezon sonunda bitecek Rob Elliot, Jack Colback ve Jamie Sterry'nin takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.
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