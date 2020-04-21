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21.04.2020 - 16:07 | | Fanatik

Newcastle'da Pochettino sürprizi...

Amanda Staveley'in başkanlık ettiği Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından devralınması resmi onaya kalan Newcastle United, flaş bir hamle yaparak takımın başına Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'yu getirecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Amanda Staveley'in başkanlık ettiği Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli bir konsorsiyum tarafından devralınması sadece resmi onayı bekler durumda.

Yeni sahiplerin, takımı kademeli olarak Premier Lig'de zirveyi zorlayan bir takım haline getirme çalışmaları da sürüyor. İlk etapta transfer ve yan projeler adına 200 milyon Pound'luk bir harcama bütçesi sunacakları belirtiliyor.

Transferde etkin olması beklenen Newcastle'da yeni teknik adam konusunda da birçok isim geçiyor. Gündemde en yoğun şekilde yer alan isim başarılı İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri'ydi fakat bugün flaş yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Express'e göre Newcastle'da yeni yönetim, satın alma işlemlerinin resmiyete dökülmesi sonrası Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istiyorlar. Premier Lig'de son olarak çalıştığı Tottenham ile büyük başarılara imza atan Pochettino, özellikle transfer bütçesi konusunda yönetim ile sıkıntılar yaşamışken Newcastle'da maddi olarak kendisine bu alanda bir özgürlük tanınması söz konusu.

Newcastleda Pochettino sürprizi...

 

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