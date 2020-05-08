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08.05.2020 - 13:01 | | İSTANBUL (AA)

Newell's Old Boys'tan Maxi Rodriguez'e yeni sözleşme

Arjantin Süper Lig ekibi Newell's Old Boys, 39 yaşındaki Maxi Rodriguez'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Newell's Old Boys'tan Maxi Rodriguez'e yeni sözleşme
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Newell's Old Boys Kulübü, Arjantinli futbolcu Rodriguez'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu. 

Kariyerine 1999'da Newell's Old Boys ile başlayan Rodriguez, daha sonra İspanya'da Espanyol, Atletico Madrid ve İngiltere'de Liverpool formaları giymişti.

Kanatlarda görev yapan Rodriguez, geçen sezon takımıyla 24 maça çıktı ve 6 gol attı.

Newells Old Boystan Maxi Rodrigueze yeni sözleşme

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