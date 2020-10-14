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14.10.2020 - 14:51 |

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu

Peru karşısında hat-trick yaparak Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Pele'nin arkasında 2. sıraya yerleşti.

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu
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Gol sayısını 64'e çıkaran Neymar, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın en skorerleri listesinde 2. sıraya yükseldi.

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.

Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.

62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

Neymar, Brezilya Milli Takımının 2. en skorer futbolcusu oldu

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