Neymar ilk fırsatta kaçtı!

PSG'li futbolcular Neymar ve Thiago Silva virüsün yaygınlaşmaya başladığı Fransa'dan ayrıldıkları ortaya çıktı. Ülkede futbol sezonu şimdilik iptal edilip ileri bir tarihe ertelenirken Paris Saint Germain kulübü de, antrenmanlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Ülkede kötüleşen durumun önümüzdeki günler için neler getireceği kestirilemezken, iki oyuncunun durum daha kötüleşmeden ve ülke tamamen karantinaya alınıp, giriş-çıkışlar yasaklanmadan çıkış yaparak Brezilya'ya gittikleri bildirildi. Neymar ve Silva'nın bu hareketi için Fransa'dan kaçtıkları yorumları yapıldı.

Barcelona'ya transferi bir önceki transfer döneminde gerçekleşemeyen Neymar için Katalan ekibine gidişin bu kez de mümkün olmayacağı, çünkü Barça'nın corona virüs nedeniyle küçülme kararı aldığı belirtiliyor.