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20.08.2020 - 07:00 |

Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabilir!

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig’i eleyerek tarihinde ilk kez finale kalan PSG'de Neymar maç sonu yasak olmasına rağmen rakip futbolcu ile forma değişti.

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Paris Saint Germain’in, Leipzig’i eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi Fransızları sevince boğarken gecenin en çok konuşulan ismi Brezilyalı yıldız Neymar oldu.

Maçın ardından formasını rakip oyuncu Halstenberg ile değişen Neymar’ın durumu gelecek günlerde netlik kazanacak. UEFA pandemi kuralları çerçevesinde tavsiye kararı şeklinde forma değişimini yasaklarken, bunun disiplinel soruşturmaya dönüşüp dönüşmeyeceği yıldız futbolcunun finalde oynayıp oynamayacağını belirleyecek.

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