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29.12.2020 - 09:48 | | Skorer Dış Haberler

Neymar'dan çok tartışılan karar!

Brezilyalı oyuncu Neymar'ın yılbaşı kararı Fransa'da büyük tepki çekti.

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PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar hakkında ortaya çıkan son haber Fransa ve ülkesi Brezilya'da gündeme oturdu.

28 yaşındaki futbolcu gelen haberlere göre yeni yıl partisi için ülkesinin yolunu tutacak. Burada 150 kişinin katılacağı bir parti için malikanesini organizasyona hazır hale getirilmesi talimatını veren futbolcu, büyük tepki çekti.

Pandemiye ve ülkesindeki vaka sayılarına rağmen bu kararı alan futbolcu özellikle Fransız taraftarlar tarafından eleştiriliyor.

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