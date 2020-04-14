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14.04.2020 - 13:28 |

Neymar'ı ağlatan Türk filmi! 7. Koğuştaki Mucize...

PSG'de top koşturan ünlü yıldız, corona virüs ardından futbola verilen arada izlediği "7. Koğuştaki Mucize" filminde hüngür hüngür ağladığını açıkladı...

Neymar'ı ağlatan Türk filmi! 7. Koğuştaki Mucize...

Fransız devi Paris Saint Germain formasını giyen Neymar, corona virüs sebebiyle futbola verilen arayı film seyrederek geçiriyor...

Brezilyalı yıldız, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 5 milyon gişe rakamına ulaşan "7. Koğuştaki Mucize"yi izledi, gözyaşlarını tutamadı. 

Filmi IG hesabındaki story kısmından paylaşan yıldız futbolcu hüngür hüngür ağladığını açıkladı.

Neymar ayrıca "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım." ifadelerini kullandı.

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