Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 72 oyuncunun yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular BirliÄŸinden (NFLPA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10 Temmuz'dan itibaren yapÄ±lan testlerde 72 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s tespit edildiÄŸi belirtildi.Â

Test sonucu pozitif Ã§Ä±kan oyuncularÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve salgÄ±na karÅŸÄ± yeni Ã¶nlemler iÃ§eren bir protokolÃ¼n hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in NFL ile ortaklaÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

NFL'de oyuncularÄ±n, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in 28 Temmuz'da antrenman kamplarÄ±na alÄ±nmasÄ± bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 EylÃ¼l'de baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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