DiÄŸer

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDiÄŸer Haberleri NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
17.07.2020 - 00:15 | | AA

NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Amerikan Futbolu Ligi'nde 72 oyuncunun yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
ABONE OL

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 72 oyuncunun yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular BirliÄŸinden (NFLPA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10 Temmuz'dan itibaren yapÄ±lan testlerde 72 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s tespit edildiÄŸi belirtildi.Â 

Test sonucu pozitif Ã§Ä±kan oyuncularÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve salgÄ±na karÅŸÄ± yeni Ã¶nlemler iÃ§eren bir protokolÃ¼n hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in NFL ile ortaklaÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

NFL'de oyuncularÄ±n, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in 28 Temmuz'da antrenman kamplarÄ±na alÄ±nmasÄ± bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 EylÃ¼l'de baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

NFLde 72 oyuncuda koronavirÃ¼s tespit edildi

Messi'nin Barcelona Akademisindeki En Ä°yi Golleri

Denizlispor, Alanyaspor maçÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Osasuna, deplasmanda 10 kiÅŸi Barcelona'yÄ± yendi!
    Osasuna, deplasmanda 10 kiÅŸi Barcelona'yÄ± yendi!
  2. Levent Kartop: "Ä°ÅŸimizi ÅŸansa bÄ±rakmamamÄ±z lazÄ±m"
    Levent Kartop: "Ä°ÅŸimizi ÅŸansa bÄ±rakmamamÄ±z lazÄ±m"
  3. Koronavirüs tespit edildi, maç yine ertelendi!
    Koronavirüs tespit edildi, maç yine ertelendi!
  4. Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi!
    Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi!
  5. BeÅŸiktaÅŸ'ta Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Çift kale taktik maç...
    BeÅŸiktaÅŸ'ta Fenerbahçe hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±! Çift kale taktik maç...



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Leicester City evinde Sheffield United'Ä± yendi!

Leicester City evinde Sheffield United'Ä± yendi!

Doping ihlali sonrasÄ± Deajah Stevens'a 18 ay men cezasÄ±!

Doping ihlali sonrasÄ± Deajah Stevens'a 18 ay men cezasÄ±!

Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodriguesâ€™in sözleÅŸmesini feshetti!

Son dakika | AnkaragÃ¼cÃ¼ Gerson Rodriguesâ€™in sÃ¶zleÅŸmesini feshetti!

Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

FenerbahÃ§e'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

SÄ±radaki Haber