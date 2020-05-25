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25.05.2020 - 20:51 |

NFL'de maskeli kasklarla sahaya çıkılacak

Amerikan Futbolu, oyuncuların taktıkları kasklara monte edilen koruyucu bir maske üzerine çalışmalar yürütüyor. Sporcuları hem korona virüsünden koruyacak, hem de kaskın estetiğini bozmayacak tasarımın üzerinde son detaylar belirleniyor, NFL'de yeni sezona maskeli kasklar ile başlanacak.

NFL'de maskeli kasklarla sahaya çıkılacak
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Onur Dinçer / Skorer

Pandemi sürecinde yeniden sahalara dönme hazırlığı yapan Amerikan Futbol Ligi (NFL), cerrahi maske ile aynı koruyuculuğu sağlayacak bir kask modeli üzerinde çalışıyor. NFL Oyuncular Birliği Sağlık Direktörü Thom Mayer, lig teknikerleri ile spor malzemesi tedarikçilerinin, modifiye edilmiş bir yüz maskesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Koruyucu maske formülü
Ağustosta ön maçlarla başlayacak sezonda, futbolcuları korona virüsünden koruma amaçlı geliştirilmeye çalışılan maskeli kasklar, oyuncu sağlığını öncelemesi bakımından yetkililer tarafından sevinçle karşılandı. Dünyada olduğu gibi Amerika'da da etkili olan ve gündelik yaşamı aksamalara uğratan salgına karşı riski azaltmak adına, kasklar üzerindeki koruyucu maskeler formülünün devreye sokulduğu bildirildi.

Prototipler deneniyor
Temasın son derece yoğun olduğu, oyuncuların sürekli birbirlerine dokunduğu ve bir çok pozisyonda birlikte yuvarlandıkları bir spor olan Amerikan futbolu için uzmanlar ağız-burun korumasının zorunlu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Çeşitli biyomühendislik teknikleriyle üretilen maskelerin prototiplerinin denemeye alındıkları, buğulanma yapmaları gibi olumsuz tüm seçeneklerin yapılan testlerle sınanmakta olduğu bildirildi.

Tasarım çalışması yapılıyor
Yapılan ar-ge çalışmalarında maskenin ilk olarak kasketin ızgara kısmının dışına yerleştirildiği ancak bunun şiddetli ikili mücadelelerde yırtılebileceğinin tespit edilmesinden sonra içeri alındığı belirtildi. Sağlığa öncelik verilirken estetiğin de göz ardı edilmemesi adına, koruyucu maskelerin kasklarda olabildiğince görünür olmaması üzerine bir tasarım için de çalışıldığı belirtildi.

NFLde maskeli kasklarla sahaya çıkılacak

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