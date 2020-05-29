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29.05.2020 - 07:00 |

N’Golo Kante’nin korona kabusu

Chelsea’nin yıldızı N’Golo Kante, koronavirüs nedeniyle psikolojik bir sıkıntıya girdi.

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Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante, koronavirüs nedeniyle psikolojik bir sıkıntıya girdi.

Antrenmanların yeniden başladığı İngiltere’de sadece bir kez çalışmalara katılan ve ardından tesislere gelmek istemeyen Kante’nin zor bir dönemden geçtiği aktarıldı. 2 kez test sonucu negatif çıkmasına rağmen psikolojik olarak semptomlar yaşadığını sanan 29 yaşındaki oyuncu, evden dışarı çıkmak istemiyor. Chelsea kalecisi Caballero, “Frank Lampard ve bizle zoom üzerinden konuştuğunda kendini güvende hissetmediğini söyledi.

Ona saygı duymalıyız. Çalışmaktan en son kaçacak kişi o” dedi. Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante, koronavirüs nedeniyle psikolojik bir sıkıntıya girdi. Antrenmanların yeniden başladığı İngiltere’de sadece bir kez çalışmalara katılan ve ardından tesislere gelmek istemeyen Kante’nin zor bir dönemden geçtiği aktarıldı. 2 kez test sonucu negatif çıkmasına rağmen psikolojik olarak semptomlar yaşadığını sanan 29 yaşındaki oyuncu, evden dışarı çıkmak istemiyor. Chelsea kalecisi Caballero, “Frank Lampard ve bizle zoom üzerinden konuştuğunda kendini güvende hissetmediğini söyledi. Ona saygı duymalıyız. Çalışmaktan en son kaçacak kişi o” dedi. 

N’Golo Kante’nin korona kabusu

N’Golo Kante’nin korona kabusu

 

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