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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi
04.12.2020 - 14:41 | | İSTANBUL (AA)

Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı.

Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi
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Nice Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı. Takımın yardımcı antrenörlerinden Rumen Adrian Ursea'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

Bu sezon Vieira yönetiminde Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 17 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Nice, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Almanya ekibi Bayer Leverkusen'e 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Nicete teknik direktör Patrick Vieiranın görevine son verildi

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