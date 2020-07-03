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03.07.2020 - 18:42 |

Nick Kay'e Galatasaray'dan cazip teklif!

Galatasaray basketbolda sessizliğini bozuyor. Avustralya'da Perth Wildcast forması giyen uzun Nick Kay'e Galatasaray'ın teklifte bulunduğu belirtildi.

Nick Kay'e Galatasaray'dan cazip teklif!
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Basketbolda Galatasaray, Nick Kay transferi ile sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Emiliano Carchia, Avustralyalı uzun Nick Kay'in Galatasaray'dan cazip bir teklif aldığını duyurdu. Oyuncu ile İspanya Liga Endesa takımlarından Real Betis'in de ilgilendiği aktarıldı.

İspanyol medyasındaki son haberlere göre de 27 yaşındaki uzun oyuncunun, Unicaja Malaga'ya önerildiği iddia edilmekte.

Nick Kaye Galatasaraydan cazip teklif

Ege Arar'ın ayrılması gündemde
Yeni sezon öncesi koç Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varan Galatasaray'da kadronun önemli isimlerinden Aaron Harrison ve Alex Poythress, Olympiacos ile anlaşma noktasına gelirlerken Whittington'ın da Panathinaikos'a transfer olması bekleniyor. Yerli oyunculardan Can Korkmaz, Türk Telekom'a giderken Ege Arar'ın da ayrılması gündemde...

Ülkesinde Perth Wildcats'in en önemli silahlarından olan 2.07 boyundaki oyuncu, özellikle bir uzun olmasına rağmen dış şutlarıyla öne çıkıyor. Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Kupası'nda da yarı finalde İspanya'ya uzatmalar sonucunda kaybedilen maçta Avustralya adına sağladığı 17 sayı, 11 ribauntluk katkıyla büyük dikkat çekmişti.

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