Nida Eliz Üstündağ: Psikolojik olarak yerle bir oldum

Olimpik milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, Radyo Gol Fiesta programında Burcu Eken’in konuğu oldu.

“SUYU FAZLASIYLA ÖZLEDİĞİMİ ANLADIM”

Karantina sürecinde aslında çok fazla sıkılacak bir vaktim olmadı. Evde online antrenman ve sahilde koşu yaptım. Lakin ne yaparsam yapayım suda olmadığım için kastan kilo vererek yağdan kilo aldım. Bu yaşıma kadar hiç bu kadar uzun süre ara vermemiştim. Sezon sonu maksimum 3 hafta ara verir sonra tekrar antrenmanlara başlardım. Yaklaşık 2.5 aylık ara oldukça fazla geldi. Toparlamak biraz zor oldu fakat suyu fazlasıyla özlediğimi anladım.

“PSİKOLOJİK OLARAK YERLE BİR OLDUM”

Bu süreçte destek olan bütün antrenörlerime teşekkür ediyorum. Normal sezonun en çok verim alabileceğimiz döneminde pandemi sürecini yaşamak fazlasıyla bizi etkiledi. Psikolojik olarak yerle bir oldum diyebilirim.

“OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ”

2015 yılına kadar farklı kulüplerde yüzerken, 2015 sonrasında Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde çalışmaya başladım. Bursa, Ankara, Kayseri, Adana ve Trabzon’da olmak üzere 5 noktada Olimpiyat Hazırlık Merkezi bulunmaktadır. Olimpiyata yönelik sporcuların daha rahat ortamlarda çalışabilmesi adına Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın – Türkiye Yüzme Federasyonu’nun ve Turkcell’in ortak projesi olarak hayata geçirildi. Bende bu projenin bir parçasıyım.

“ALNIMA OLİMPİYAT HALKALARINI ÇİZMEK İSTEDİM”

10 – 11 yaşlarındayken kendime 3 hedef koydum. Bunlardan ilki Türkiye rekoru kırmak, ikincisi milli takıma girmek ve sonuncusu Olimpik yüzücü olmaktı. Çok kısa bir süre sonrada bu sıralamayı gerçekleştirmiş oldum. Olimpiyat haberini aldığımda ise hedef burada sona ermemeli dedim. Olimpiyata gideceğimin heyecanını alnıma olimpiyat halkalarını çizmek isteyerek yaşadım. Sonrasında ise yeni hedefler belirledim. Bunlar ise; Olimpiyat yüzerken Türkiye rekoru kırmak, yarı final ve final yüzmek oldu. 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye rekoru kırdım. Ertelenen Tokyo Olimpiyatlarında da yarı final ya da final yüzme hedefimi gerçekleştirmek istiyorum.

“OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ, BAYRAĞIMI, HALKIMI TEMSİL ETMEK ÇOK FARKLI BİR DUYGU”

Olimpik sporcu olabilmek için çok şeyden vazgeçmeliniz gerekiyor. Beslemenize, antrenmanlarınıza, uyku düzeninize, sosyal hayatınıza ve ilişkilerinize her an dikkat etmelisiniz ki olimpik sporcu olabilesiniz. Bunları yapmadan olimpik sporcu olamazsınız. Olimpik sporcu olduktan sonra da bu alışkanlıkları kolay kolay değiştirmezsiniz. Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı, halkımı temsil etmek çok farklı bir duygu. Bunu hiçbir kelimeyle anlatamam.