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HaberlerGalatasaray Haberleri Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
12.03.2020 - 14:19 |

Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'deki kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.

Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

Süper Lig'de pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik derbi ile ilgili flaş gelişme...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.

Haber Global'e konuşan Özdemir, "Sağlıkla ilgili gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak" şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

 

 

 

 

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