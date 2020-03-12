12.03.2020 - 14:19 |
Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'deki kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.
Süper Lig'de pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik derbi ile ilgili flaş gelişme...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı.
Haber Global'e konuşan Özdemir, "Sağlıkla ilgili gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak" şeklinde konuştu.