Nihat Özdemir: ‘Gelirler % 42 arttı’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Çinli telefon üreticisi Vivo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Vivo, anlaşmaya göre 2 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı’nın ana sponsoru ve ‘Akıllı Telefon Ortağı’ oldu.

İmza töreni Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vivo Türkiye Üst Yöneticisi Andrew Liu ve milli kaleci Mert Günok törene çevrim içi katılırken, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Riva’da hazır bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, uluslararası bir marka ile önemli bir iş birliğine imza atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Özdemir, “Federasyonumuz bugüne kadar hep dünyanın en önemli markaları ile yola çıktı. İlk kez Çin menşeili bir iş ortağımızla çalışmanın heyecanını yaşayacağız. Son nesil teknolojinin öncüsü Vivo ile bizleri çok önemli başarılara taşıyacağına inandığımız bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.

Vivo’nun üç ay önce Türkiye pazarına girdiğini belirten Nihat Özdemir, “Yaptığımız bu güç birliği, Dünya Kupası elemeleri ve EURO 2020 finalleri öncesinde millilerimize ekstra motivasyon kaynağı olacak. Pandemiye rağmen A Milli Takımımızın EURO 2020 finallerine katılmasıyla birlikte sponsor gelirlerimizi yüzde 42 oranında artırdık. Bu süreçteki 5. sponsorumuz Vivo oldu. Şenol Güneş hocamızın önderliğinde yazacağımız yeni başarı hikayeleriyle hem büyük gurur yaşıyor hem de Türk futbolunun önünü açacak yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Yetenekli ve ortaya karakter koyan bir takımımız var. ‘Bizim Çocuklar’a çok güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş: Daha da güçlü olacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarının altını çizdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Yepyeni bir güne başlıyoruz. Güneş doğudan doğar, orada erken doğduğu için yeni yeni ışıklarını buraya alıyoruz. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ülke olarak önemli bir yerde bulunuyoruz. EURO 2020 için yeni bir heyecan duyuyoruz. 2021 Haziran ayında katılacağımız turnuvaya yeni bir sponsorla başlamak durumundayız. Büyük bir marka ile daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Vivo’nun Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nın sponsoru olduğunu biliyoruz” dedi.

Liu: Heyecanlıyız

Vivo Türkiye Üst Yöneticisi Andrew Liu ilk olarak Kovid-19’u atlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerini iletti. 1985’te kurulan Vivo’nun 40’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve sektörün ilk 5 markasından biri olarak 370 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten Liu, “Türkiye kadar benzersiz ve canlı bir pazarın dinamiklerini anlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün çok özel bir gün. Vivo, TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Türk sporu için çok önemli bir gün. Önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye’nin ana sponsoru olmak bizi heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.