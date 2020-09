Nihat Özdemir: ‘İmkansızı başardık’

CEMAL ERSEN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu dönemi en zararla atlatmak için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu dün Ankara’da gerçekleşirken Başkan Özdemir, “İnşallah önce sınırlı sayıda, sonra seyircili olarak liglerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. Birçok konuda değerlendirmede bulunan Özdemir şunları söyledi:



-Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ülkemiz Mart ayında tanıştı. Bu olağanüstü sürecin doğal olarak önemli etkileri oldu. Futbolumuz sekteye uğradı ve liglerimize ara vermek durumunda kaldık. Federasyon olarak devletimizle iş birliği halinde, bu dönemi en az zararla atlatmak için büyük çaba gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, siz değerli kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde yürüttük.

- Oynanması imkansız denen maçlar için büyük sorumluluk alarak hazırladıkları futbola dönüş protokolüyle maçlarımızın tamamlanmasını sağlayan Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibini çalışmaları için tebrik ediyorum. Bu mücadeleye renk katan, ligin tamamlanmasında her türlü fedakârlığı gösteren, başkanından yöneticisine, teknik direktöründen oyuncusuna, doktorundan fizyoterapistine, masöründen tercümanına, kısacası futbolun içindeki her bireye şükranlarımı sunuyorum.



‘Tecrübe edeceğiz’

- Yaşadığımız olağanüstü şartlara rağmen, iyi bir sezon geçirdik. Bizlerden talep ettiğiniz her şeyi, yönetim kurulumuzda değerlendirdik, kararlar aldık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık. O kararlardan en önemlisi, sizlerin de ortak mutabakatıyla liglerde düşmenin olmamasıydı. Yeni sezonda 21 takımlı ligi hep birlikte tecrübe edeceğiz.

-Başkanlarımızın, yöneticilerimizin, bu süreçte bizleri üzen, beni ve arkadaşlarımı kıran açıklamaları oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, sadece Süper Lig değil, bütün liglerin federasyonuyuz. Aile içinde farklı görüşler, anlaşmazlıklar olabilir. Önemli olan karşılıklı iyi niyet ile ortak sorunlarımızı konuşabilmek, empati yapabilmek ve ailemize zarar vermeden, Türk futbolunun iyiliği ve gelişimi için çözüm bulabilmek. Tek gayemiz, Avrupa ile rekabet eden, ekonomisi güçlü, uluslararası platformlarda, marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmak.

‘Normalleşme ile nefes alabileceğiz’

“Bütçemizde önemli miktarda tasarruf yaptık. TFF 1. 2. ve 3. liglerdeki kulüplerimize yaptığımız altyapı proje desteklerini ve yardımlarını bir önceki yıla göre artırdık. Sponsorluk anlaşmalarımızı uzattık, yeni ortaklıklar sağladık. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık. Böylece alt liglerdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız. Yoğun geçen 15 aylık dönemde, çok önemli işlere imza attık. Futbolumuzun vazgeçilmez unsuru kulüplerimizin geleceğini garantiye almak için UEFA standartlarında, uygulamaya başladığımız kulüp lisans sistemi, ilk kez ilan ettiğimiz takım harcama limitleri bunlardan en önemlisiydi. Yakında 1, 2 ve 3. lig kulüplerimiz için de harcama limiti belirleyeceğiz. En büyük temennimiz en kısa sürede futbolda tam normalleşmeye geçmemiz. Eğer bu mümkün olursa, ekonomik olarak kulüplerimizin rahat bir nefes alacağını söyleyebiliriz. Seyircili futbol keyfini inşallah en kısa sürede tekrardan yaşayacağız. 1 Ekim itibarı ile stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30’u oranında seyirci alacağız. Sonrasını değerlendireceğiz.”

Hakemlere destek

“VAR sisteminin ve Türk hakemliğin gelişmesi için tüm çabamızı ortaya koyduk. Hemen her hafta acımasızca eleştirilseler de, değerli hakemlerimizin hep arkasında durduk. Yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Görevi bırakan Sayın Zekeriya Alp’e ve ekibine bir kez daha katkıları için teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Tatlı ve MHK üyelerimizle yola devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni MHK ile birlikte, sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterdiği mücadeleye de odaklanırız. Ama bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, hakemlerimize güvenmesi şart.”

TFF oy birliği ile ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu pandemi nedeniyle üç ay gecikmeli olarak Ankara’da yapıldı.

Divan başkanlığına Gaziantepspor Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin seçildiği genel kurulda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) federasyon yargı kurullarının bağımsız olmadığı yönündeki uyarısı doğrultusunda Ana Statü’de yapılması planlanan değişiklik, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gündemden çıkarıldı. Söz konusu düzenleme için 333 olan delege sayısının üçte ikisinin toplantıda yer alması gerekiyordu. Futbol Federasyonu bu gelişmeyi AİHM’e iletecek ve ilk genel kurula kadar mevcut uygulamanın süreceğini bildirecek.

Kovid-19 nedeniyle genel kurulda olağanüstü önlemler alındı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm delegeler maske takarken, hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına uygun oluşturuldu. Genel kurulun en kısa sürede tamamlanması amacıyla, daha önce delegelere gönderilen faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunmaması yönünde verilen önergeler kabul edildi. Saat 10.30’da başlayan ve 21 maddeden oluşan genel kurul yaklaşık iki saatte tamamlandı. Genel kurulda “dilek ve temenniler” bölümünde sadece üç delegenin söz alması, Süper Lig’den ise talep gelmemesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020 dönemine ait faaliyetleri ve bütçe harcamaları genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Federasyonun 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021’e ait planlı bütçesi de onaylandı. Yeni dönem bütçesi 984 milyon lira olurken, geçen yıla oranla yüzde 13’lük bir artış gözlendi.

Baykan yanıtladı

Genel kurulda Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin “mali tablolar ve faaliyet raporlarının” kendilerine ulaşmadığı yönündeki iddialarına TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan yanıt verdi.

Baykan, toplantıya dair her türlü bilgi ve belgenin 15 gün önce tüm kulüplere gönderildiğini belirterek; kanun, statü ve iç tüzüğün emrettiği tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğinin altını çizdi.

Erzik’ten mesaj

Özerk futbolun ilk başkanı, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik pandemi nedeniyle genel kurulda yer almazken, görüntülü olarak delegelere mesaj gönderdi. 33 yıllık FIFA ve UEFA yöneticiliği dönemine dair “Olmaz olmaz deme, olmaz olur” adlı kitabıyla ilgili bilgiler veren Erzik, tüm deneyimlerini bu eserde topladığını ifade etti. Onursal Başkan, koronavirüs salgınında liglerin tamamlanmasının büyük başarı olduğunu söyledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de çalışmasından dolayı Erzik’e teşekkür etti.