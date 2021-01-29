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29.01.2021 - 07:00 |

Nihat Özdemir: ‘Temsilci raporu hafifti’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim’in ceza indirimi konusuna açıklık getirdi, “İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Türk Hukuk Sistemi böyleymiş. Bir müdahale yok” dedi

Nihat Özdemir: ‘Temsilci raporu hafifti’
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Smart Spor’da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Öncelikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezasına bir müdahalenin olmadığını vurgulayan TFF Başkanı, “Bir hakem raporu, bir temsilci raporu var. Orada iki cümle var. İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Türk Hukuk Sistemi böyleymiş. Fatih Terim’in ceza konusu budur. Bir müdahale yok. Temsilci raporu hafifti” dedi.
‘Hiç dinlemedim’
MHK’nin ilk yarıdaki hakem performansını beğendiklerini de sözlerine ekleyen Özdemir “Umarım ikinci yarıda böyle devam eder. VAR odasındaki konuşmaları ben de merak ediyorum. Esasında benim dinlemeye yetkim var, ama hiç gitmedim. MHK başkanımız bunları dinleyebiliyor. Serdar Tatlı, raporları bana veriyor. Konuşmaları açıklamanın polemik yaratacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Geçmiş şampiyonlukların sayılması konusunda herhangi bir başvurunun olmadığının altını çizen TFF Başkanı Özdemir şöyle devam etti: “Hüsnü Güreli döneminde olabilir. Hukuk kısmına o bakardı. O zaman bir incelemeler yaptı. İlk işim, TFF’ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım ve cevap verip, vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray’ın da sayılmayan şampiyonlukları var.”

Nihat Özdemir: ‘Temsilci raporu hafifti’

‘Katılmam doğru olmaz’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin yaptığı Mesut Özil transferi hakkında da konuştu. Özdemir, “Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Gustavo’nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, çok önemli bir transfer. MesutOl kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz” dedi.

Nihat Özdemir programda, kimsenin Fenerbahçeliliğini tartışmanın görevi olmadığını belirterek, “Disiplin Kurulu’ndan yazı geldiği anda istifamı verdim” dedi.

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