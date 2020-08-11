Nihat Özdemir'den harcama limiti cevabı! “Değişiklik için 21 kulüpten ıslak imza getirin”

‘Tamamı istemeli’

Limit konusunda en büyük sıkıntı yaşayan kulüp durumunda bulunan Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, limitlerin hesaplanmasında değişiklik yapılması, ana para ödemelerinin gider dışında kalması önerisinde bulundu. Bu konuda kulüplerin beraber hareket etmesinin gerekli olduğuna işaret eden Özdemir, Süper Lig kulüplerinin tamamının buna katılması gerektiğine işaret etti. Ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu buna karşı çıktı.

‘Biz neden uğraştık?’

Cengiz ve Ağaoğlu, “Bu talimat değişecekti de, biz iki sezondur neden buna uymaya çalıştık? Bankalar Birliği ile anlaşma yaparak neden böyle bir yükümlülüğün altına imza attık? O yüzden bu sezon olmaz. Ancak seneye değişiklik yapılabilir” ifadesini kullandı. Toplantıdaki kulüplerin çoğunluğu, yapılandırma anlaşmasının 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve pandemi nedeniyle sapma oranının yüzde 15’ten yüzde 40’a çıkarılmasını talep etti. Ayrıca faiz oranlarının da güncellenmesi istendi.

‘Kendi bankanızla anlaşabilirsiniz’

Kulüp Lisans Kurulu’nda bulunan bankacı üyeler, Fenerbahçe Başkanı Koç’a, “Bankalar Birliği’nin önderliğindeki konsorsiyum dışında da anlaşma yapabilirsiniz. Buna kendi bankanız Yapı Kredi Bankası da dahil” diyerek, bu şekilde limit artırabilecekleri önerisinde bulundu. Koç ise, “İmza atar atmaz temerrüde giriyorum. Ödeyemeyeceğim bir borcun altına neden imza atayım?” diye konuştu.

‘Kulüpler lehine düzenlenebilir’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, harcama limitinin belirlenmesiyle ilgili kriterlerin çoğunun kulüpler aleyhine olduğunu dile getirdi. Çebi, bunun kulüplerin lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kasımpaşa’ya düzeltme

Harcama limitine şiddetle itirazda bulunan ve kulübün kimseye tek kuruş borcu bulunmadığını dile getiren Kasımpaşa, gelirlerinin ve sermaye artırımının tamamını kullanmaları gerektiğine işaret etti. Lacivert-beyazlılar, hesaplama dışı tutulan 3’te 2’lik oranın da bu limitin içinde olması gerektiğini belirtti. Kasımpaşa’nın talebi haklı bulundu ve düzeltileceği ifade edildi.

‘Üç büyüklere aynı olsun’

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, üç büyüklerin harcama limitinin aynı olması gerektiğine vurgu yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın durumunun aynı şekilde kötü olduğunu dile getiren Otyakmaz, “Bu kulüpleri kurtarmak istiyorsanız hepsine aynı limit verin” önerisinde bulundu.

Genel kurul yarın

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Genel Kurulu yarın yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nda sadece 8 kulüp yer alırken, harcama limitleri konusundaki tartışmanın bu toplantıya da yansıyacağı ifade edildi. Diğer kulüp başkanlarının da yer alacağı genel kurulda bu konu da konuşulacak.

Satranç gibi

Harcama limitleri konusunda dün karşı karşıya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ile 8 kulübün başkanı, dünkü toplantı öncesinde ayrı ayrı strateji hazırladı. Riva Hasan Doğan Tesisleri’ndeki restaurant bölümünde buluşan başkanlar, kendi aralarında TFF’den taleplerini sıraladı, yapılacak konuşmaları, hareket tarzlarını ve karşı hamlelerin nasıl olacağını belirledi.



14.30’da başladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir de aynı şekilde toplantı öncesinde kurmaylarıyla bir görüşme yaptı. Başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ve Futbol Federasyonu’nun mali profesyonellerinin bir araya geldiği buluşmada detayların üzerinden geçildi ve beklenen toplantı, 14.30’da Orhan Saka Toplantı Salonu’nda başladı.

Kimler katıldı?

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç, toplantıda yer alan kulüpler oldu.

TFF devam etti

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından kulüp başkanları, Riva Hasan Doğan Tesisleri’nden ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Kulüp Lisans Kurulu üyeleri kendi arasında toplantıya devam etti.

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