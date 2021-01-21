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21.01.2021 - 16:48 |

Nihat Özdemir’den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Nihat Özdemir’den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a ziyaret
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen nezaket ziyaretine TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Ziyarette Başkan Nihat Özdemir, Zafer Aktaş’a A Milli Takım forması takdim etti.

Nihat Özdemir’den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a ziyaret

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